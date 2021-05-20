法国前总统沙柯吉竞选经费弊案 法院开庭审理

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎20日电） 法国前总统沙柯吉2012年竞选连任失利，不过他被控选举经费申报不实，法院今天将开庭审理。就在数周前，这位政坛右派要角因众所瞩目贪腐案遭定罪判刑。

今年3月间，66岁的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因涉贪及以权谋私，被判处有期徒刑3年，成为被判刑入狱的法国首位战后总统，不过根据量刑规定，他不必入狱服刑。

而今天法院将审理的选举经费弊案，沙柯吉与其他涉案的13人被控，为了与当时社会党提名的竞争对手欧兰德（Francois Hollande）互别苗头而举办多场造势大会，他们开立造假发票或从中牟利，以隐匿数以百万欧元计超支。

检方表示，多位会计师曾警告沙柯吉，竞选开销就快要超过2250万欧元（约新台币7亿6715万元）法定上限，但沙柯吉仍执意举办更多造势活动。

虽然沙柯吉说他不知情，最终他竞选连任耗费将近4300万欧元，不同于其他若干被告，沙柯吉并未被控诈欺，而是被控刑责较轻的竞选开销违法。

倘若被定罪，他将面临被处最高有期徒刑一年以及罚金3750欧元。

法院下午将在巴黎开庭审理，目前还不清楚他是否会现身，不过法官已下令6月14日那一周，沙柯吉得出庭应讯。

© 2021 AFP