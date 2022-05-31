法国前房务员昔争劳权 今出马参选国会议员

（法新社巴黎31日电） 法国前旅馆房务员凯克（Rachel Keke）当年为了在她工作的巴黎饭店争取更好的工作条件，而和雇主展开一场精疲力竭的奋战，并赢得胜利。如今她出马竞选法国国会议员。

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48岁的凯克将代表法国政坛一个新的左翼联盟参加6月国会选举，争取首都巴黎东南方郊区选区席次。她将对上曾任法国总统马克宏（Emmanuel Macron）阁员的前体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）。

凯克在巴黎郊区的舍维伊拉吕（Chevilly-Larue）进行竞选活动时告诉法新社：「我将击败她。她不住在这里。她并非来自郊区劳工阶层。」她用对着对手的口吻说：「你来这里做什么？」

凯克表示：「我们才是住在贫困地区从事重要工作的人。我们才是被轻视和被剥削的人。所以让我们在国会捍卫自己。」

中间派的马克宏4月胜选连任后，正寻求在国会选举拿下过半席次，以利推动他的内政计画。不过，由凯克这类政坛新面孔组成的左翼联盟，可能阻碍马克宏的规画。

凯克原本在巴黎西北部一家宜必思（Ibis）饭店任职，她和另外约19名女房务员同事反抗雇主，要求更好的待遇和工作条件。这群女房务员大多来自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）。

凯克等人抗争的对象，是拥有宜必思连锁饭店的全球饭店业巨擘雅高集团（Accor）。在她们发起抗争近2年后，终于在2021年5月赢得胜利，争取到每月加薪250至500欧元（约新台币7750至1万5500元）。

凯克在西非国家象牙海岸（Ivory Coast）出生，12岁丧母，2000年26岁时来到法国，现在有5名子女。她说：「我爱法国。」并忆起小时候听祖父诉说第二次世界大战期间在法国西南部城市包市（Pau）战斗的故事。

在凯克与同事抗争期间，法国极左派政党「不屈法国」（La France Insoumise，LFI）的国会议员一直支持她们，使得凯克在总统大选期间也替「不屈法国」的候选人造势。

凯克原本并无参选国会议员计画，直到不屈法国的干部伊萨南（Hadi Issahnane）建议她。

不屈法国的国会议员卡克瑞尔（Eric Coquerel）形容凯克有「某种磁力」。「她强而有力，发言的时候不需读提示就能找到对的字句。她是我称为群众领袖那种人。」（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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