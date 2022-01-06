法国单日新增33.2万人染疫 创下新纪录

（法新社巴黎5日电） 根据法国政府的数据资料，该国24小时内的COVID-19（2019冠状病毒疾病）单日新增确诊人数，达到创纪录的33万2000人。

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法国政府也对数个海外属地发布卫生紧急状态，试图遏止疫情扩大，进入卫生紧急状态的地方包括瓜德罗普 （Guadeloupe）、法属圭亚那（French Guiana）、马约特岛（Mayotte）、法属圣马丁（Saint-Martin）、圣巴瑟米（Saint-Barthelemy）。

法国政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）表示，巴黎周遭的大巴黎区 （Ile-de-France）和法国部分地区，COVID-19疫情攀升到「极高等级」，未来几周各医院量能可能进一步吃紧，确诊人数上升的情况也看不到停止的迹象。

法国昨天表示，在过去24小时内，单日新增染疫人数是创下纪录的27万1686人。

在法国位于加勒比海的属地瓜德罗普，当地官员表示，在昨天抗议强制接种疫苗的示威活动中，有两名医院人员遭到攻击。这是那里爆发的最新一起暴力事件。

这名官员今天在声明中说：「这些蓄意攻击的行为，令人无法接受，也不能容忍。」

法国本土施行的一项防疫政策，是强制要求医护工作者必须接种疫苗，这样的方案扩及到瓜德罗普和法属马丁尼阁岛（Martinique）后，当地在去年11月爆发暴力抗议。

© 2022 AFP