法国单日染疫人数再破纪录 当局下令夜店延长关闭3周

（法新社巴黎29日电） 法国28日通报近18万例COVID-19新增确诊，刷新疫情爆发至今的纪录。为遏制疫情扩散，当局今天宣布夜店将延长关闭3周。

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法国卫生当局28日表示，过去24小时内共新增17万9807人确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），这个数据远远超过25日通报的10万例。

由于高传染力的Omicron变异株肆虐，当局于12月6日下令约1600间夜店关闭4周，以避免耶诞及新年假期的旅行和庆祝活动引发感染浪潮。

外交部国务部长勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）告诉法国公共电台（France Inter Radio），延长夜店关闭时间的决定，是政府本周一系列新措施的一部分，目 的在阻止Omicron传播。

他表示，「我可以想像这些员工和业主的压力，」政府也将为假期的巨额业绩损失提供财务援助。

本周稍早，内政部长达马南（Gerald Darmanin）鼓励地方官员限制民众跨年聚会，并特别要求民众在户外佩戴口罩，并加强警察巡逻，以执行夜间公共场合饮酒禁令。

国会今天也将开始辩论一项新法律，要求进入餐厅、电影院、博物馆和其他公共场所需提供「疫苗通行证」，以进一步提升COVID-19疫苗接种率。

此前，政府允许未接种疫苗的民众提供最近的筛检阴性证明，以取得所谓的「健康通行证」。

目前法国已是全球疫苗接种率最高的国家之一，符合条件的人口中，有90%皆已接种。

© 2021 AFP