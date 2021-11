法国印象派画家卡耶博特作品 5300万美元落槌

(法新社纽约12日电) 美国洛杉矶盖蒂博物馆(Getty Museum)11日晚在拍卖会上以5300万美元(约新台币14.7亿元)金额购得卡耶博特(Gustave Caillebotte)作品「窗边的年轻人」(Young Man at His Window)。

法新社报导,这幅画作是「柯克斯印象派收藏」(Cox Collection of Impressionist)的一部分,今天以5300万美元落槌,打破这位法国印象派画家先前的成交纪录。这套收藏是以去年过世的德州商人柯克斯(Ed Cox)命名。

这场佳士得(Christie's)拍卖会也包含3幅荷兰画家梵谷(Vincent van Gogh)的画作,成交额超过1亿5000万美元(约新台币42亿元)。

这3幅画作中包括梵谷的帆布油画「橄榄树和柏树间的木屋」(Wooden Cabins among the Olive Trees and Cypresses),以7130万美元(约新台币20亿元)落槌,成为梵谷最昂贵的作品之一。

另一幅由法国画家塞尚(Paul Cezanne)绘制的作品「红色屋顶的埃斯塔克」(L'Estaque with Red Roofs),则以5530万美元(约新台币16亿元)成交。

包含莫内(Claude Monet)、窦加(Edgar Degas)、雷诺瓦(Pierre-Auguste Renoir)和莫莉索(Berthe Morisot)画作、横跨印象派时期的20多件作品在这场于纽约曼哈顿洛克斐勒中心(Rockefeller Center)举行的拍卖会上共进帐3亿3200万美元(约新台币93亿元)。

