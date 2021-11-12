法国印象派画家卡耶博特作品 5300万美元落槌

（法新社纽约12日电） 美国洛杉矶盖蒂博物馆（Getty Museum）11日晚在拍卖会上以5300万美元（约新台币14.7亿元）金额购得卡耶博特（Gustave Caillebotte）作品「窗边的年轻人」（Young Man at His Window）。

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法新社报导，这幅画作是「柯克斯印象派收藏」（Cox Collection of Impressionist）的一部分，今天以5300万美元落槌，打破这位法国印象派画家先前的成交纪录。这套收藏是以去年过世的德州商人柯克斯（Ed Cox）命名。

这场佳士得（Christie's）拍卖会也包含3幅荷兰画家梵谷（Vincent van Gogh）的画作，成交额超过1亿5000万美元（约新台币42亿元）。

这3幅画作中包括梵谷的帆布油画「橄榄树和柏树间的木屋」（Wooden Cabins among the Olive Trees and Cypresses），以7130万美元（约新台币20亿元）落槌，成为梵谷最昂贵的作品之一。

另一幅由法国画家塞尚（Paul Cezanne）绘制的作品「红色屋顶的埃斯塔克」（L'Estaque with Red Roofs），则以5530万美元（约新台币16亿元）成交。

包含莫内（Claude Monet）、窦加（Edgar Degas）、雷诺瓦（Pierre-Auguste Renoir）和莫莉索（Berthe Morisot）画作、横跨印象派时期的20多件作品在这场于纽约曼哈顿洛克斐勒中心（Rockefeller Center）举行的拍卖会上共进帐3亿3200万美元（约新台币93亿元）。

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