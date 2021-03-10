法国历史老师斩首案 女学生认怕翘课被骂而说谎

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（法新社巴黎9日电） 法国历史教师帕第（Samuel Paty）去年10月遭极端主义分子当街斩首。帕第家属的委任律师今天对在社群媒体散播的谎言导致这起谋杀表示愤怒。

一名13岁的女学生向警方坦言说谎。她一开始告诉她的父亲，历史老师帕第在言论自由的专题课上展示先知穆罕默德的裸体照片，并要求穆斯林学生离开教室。

深感不满的女学生父亲随即对帕第提出法律诉讼，并根据女儿的说法在社群媒体上传2支影片要大家公审，还直接公布教师姓名和这所位于巴黎以西近郊孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）的学校。

几天后就发生这起斩首惨案，凶嫌是祖籍车臣的18 岁极端主义分子阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov），他随即遭警方开枪击毙。女学生父亲也因涉及这起谋杀遭到起诉。

帕第家属的委任律师今天对在社群媒体散播的谎言导致这起谋杀表示愤怒。

律师贺伊（Virginie Le Roy）今天告诉法国RTL电视台：「在调查之初，所有事情都指向她在说谎。」

贺伊表示自己很「怀疑」女学生回忆的事件版本。女学生说她认为自己是其他学生的发言人，这么做也是为了让她的父亲印象深刻。

贺伊说：「什么发言人？谎言和从未发生过的事件？这项解释无法说服我，而且让我非常愤怒，因为实情很严肃、是相当可悲的。」（译者：陈怡君）

© 2021 AFP