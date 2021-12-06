法国反移民总统参选人举办首场造势 遇袭挂彩

（法新社巴黎5日电） 法国极右派政治名嘴泽穆尔宣布参选总统后，今天在首场造势活动遇袭挂彩，当他对数以千计支持者发表演说时，现场还发生支持者将椅子扔向反种族主义者的冲突事件。

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幕僚告诉法新社，63岁的作家暨电视评论员泽穆尔（Eric Zemmour）下午在巴黎东北部一座大型展览中心举办造势活动，当他走向舞台时，一名男子突然猛力抓住他，导致他手腕受伤。

泽穆尔上月30日宣布将在明年4月大选挑战中间派总统马克宏（Emmanuel Macron），今天是他首度举行正式造势活动。

泽穆尔在巴黎北郊维勒班特（Villepinte）告诉群众：「这是巨大的赌注：如果我赢了，将是赢回这个世界上最美丽国家的开始。」在场支持者大声赞同他的反移民言论。

就在泽穆尔开始发表演说后没多久，便爆发冲突，有人把椅子扔向身穿印有「反种族主义」T恤的活动人士。

反种族歧视的非政府组织SOS Racisme人员克里莫（Aline Kremer）告诉法新社：「我们想进行非暴力示威，但有人跳出来痛打我们。」

泽穆尔矢言他若当选，会把移民人数降至趋近于零，同时大幅收紧入籍程序、驱逐寻求庇护者与非法移民。

泽穆尔再次强调法国人被移民「取代」的危险，呼应颇受白人至上主义者欢迎的「大换血」（Great Replacement）理论，这类想法投不少支持者所好。

警方估计约有2000人参与泽穆尔这场造势，主办单位则声称有一万人共襄盛举。（译者：陈怡君）

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