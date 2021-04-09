法国发现欧洲最古老3D地图 有4000年历史

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（法新社法国布勒斯特8日电） 根据法国史前学会公报本周刊载的研究报告，出土于法国西部、距今4000年的青铜器时代石板画，可能是欧洲最古老的3D 地图。

考古学家帕耶（Yvan Pailler）等人撰写的研究报告刊登在法国史前学会公报（Bulletin of the French Prehistoric Society）。这块石板被称为圣贝莱克石板（Saint-Belec Slab），长2.2公尺、宽1.5公尺、重1公吨，于1900年首次出土，由考古学家夏特利耶（Paul du Chatellier）在布列塔尼地区的史前墓地发现。

帕耶表示，这块石板描绘法国西部黑山地区（Black Mountains）部分的地形，其历史可以追溯到西元前约2150年至西元前1600年之间的青铜时代早期。

夏特利耶的收藏于1924年被国立考古学博物馆（Musee Archeologie Nationale）收购后，直到2014年在博物馆位于圣日耳曼昂莱（Saint-Germain-en-Laye）的城堡护城河下的地窖，再度发现这块石板的下落。

来自波茅斯大学（Bournemouth University）等机构的研究人员认为石板上的雕刻代表奥德河（Odet River）和其附近的山谷，其他的线条描绘出河流覆盖区域。

专家表示，对比实际地理位置，在河流附近约29公里的区域相似度高达8成。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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