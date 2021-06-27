法国同志游行 警方估3万人走上巴黎街头

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（法新社巴黎26日电） 法国同志游行首次从首都巴黎属劳工阶级的郊区出发，该国警方表示，今天有约3万人在巴黎参加了这场一年一度的活动。

游行队伍拿着彩虹旗和各种标语牌，从巴黎边陲的庞坦（Pantin）出发，前往市中心、许多政治性游行的集合点「共和国广场」（Place de la Republique）。

法国LGBT组织「Inter-LGBT」发言人加蒂蓬-巴谢特（Matthieu Gatipon-Bachette）表示，这次游行刻意选在巴黎市中心以外的地方展开，是为了展现其包容性。

经常参加巴黎同志游行、34岁的罗曼（Romain）表示，巴黎的同志社群对这些郊区认识不多。

他一边牵着伴侣的手走着，一边说：「把同志游行带到这里，是为了展现这属于每一个人。」

继欧洲针对不同国家对LGBTQ权利的差异作法发生争执之后，全球各地城市这个周末都有同志游行登场。

在匈牙利通过一项争议性的法案、禁止校园内传播LGBTQ相关内容后，17个欧盟成员国领袖24日在连署信中宣布，他们支持捍卫LGBTQ人士的权利。他们在信中谴责「基本权利面临的威胁，尤其是对性取向的不歧视原则」，但并没有直接点名匈牙利。

© 2021 AFP