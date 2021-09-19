法国否认因瑞士军购争议 取消两国首脑会晤

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（法新社日内瓦19日电） 瑞士媒体19日报导，由于瑞士决定购买美国而非法国战机，结果惹毛法国，导致两国计划已久的首脑会面遭到取消。法国当局否认上述说法。

据瑞士「周日晨报」（Le Matin Dimanche）和「周日报」（SonntagsZeitung）报导，法国决定取消原定11月登场的总统马克宏（Emmanuel Macron）与瑞士总统兼经济部长帕梅林（Guy Parmelin）的会晤。

两报援引不具名外交消息人士说法称，法国之所以取消会议，是因为瑞士6月份在购买36架洛克希德马丁（Lockheed Martin）F35A战机之前的谈判方式，让法方感到愤怒。

消息人士指，巴黎指控瑞士国防部在决定购买美国制战机后，仍然继续与法国飙风战机（Rafale）制造商达梭（Dassault Aviation）等制造商谈判。

针对相关报导，法国政府和帕梅林的经济部办公室均否认会议正式取消，强调日程尚未安排完成。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）表示：「这场会议从未取消，更不可能因为上述原因而取消。」

艾里赛宫说，马克宏今年初原则上同意与瑞士总统会面，此后瑞士提议在11月举行会晤，但「我们在夏天告诉他们，11月的状况会很复杂」，并表示会面的最后日期「尚未敲定」。

帕梅林的办公室也坚称，双方会晤时间还不确定，因此不算「取消已确认的约定」。办公室还强调，这场会议并非「国是访问」，只是「总统之间的一场工作会晤」。

© 2021 AFP