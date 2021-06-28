法国地方选举 极右派和执政党皆挫败

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（法新社巴黎27日电） 法国极右派政治人物雷朋（Marine Le Pen）领导的政党，今天在地方选举第二轮投票未能赢得任何大区，总统马克宏的中间派执政党也再度遭逢选举大败。这轮投票依旧投票率低落。

法国大区选举第二轮投票局部结果出炉，确认20日首轮投票呈现的趋势。雷朋的「国民联盟」（National Rally，RN）未能实现主要目标、拿下含有马赛（Marseille）和尼斯（Nice）的普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区（Provence-Alpes-Cote d'Azur，PACA）。

马克宏（Emmanuel Macron）的执政党「共和前进！」（La Republique en Marche，LREM）这回全国得票率甚至未能达到2位数，遑论赢得任何大区。这对于开始把目光转向明年竞选连任的马克宏是一大打击。

雷朋若在靠地中海的普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区取得胜利，便可首度掌控法国本土13个大区之一，为明年总统大选挑战马克宏增加势力。

失望的雷朋表示：「今晚我们未赢得任何大区。」她归咎于对手「反常结盟」，并表示未来若要胜选「关键在动员」。

这轮投票结果显示，法国传统右派共和党（TheRepublicans）和左派社会党（Socialist Party）势力大振。其中社会党原本因先前退党的马克宏成立新党「共和前进！」、并于2017年登上总统大位，而受到挤压。

尽管分析师警告勿从大区选举结果过度解读，但他们强调，明年法国总统大选是否确定就是由马克宏和雷朋对决，仍要打上问号。

上周首轮投票的投票率低落，已令法国跨党派人士担忧；第二轮投票率也几乎未改善。根据法国公众意见机构（Ifop）和菲杜奇（Fiducial）估计，未投票选民比例超过66%。

「国民联盟」也未能拿下包含法国首都巴黎的大巴黎区（Ile-de-France），他们推出的25岁明日新星候选人巴德拉（Jordan Bardella）未对连任成功的右翼区长波克瑞斯（Valerie Pecresse）构成挑战，波克瑞斯也通过左派和绿党结盟的考验。

法国右翼重量级人物贝特宏（Xavier Bertrand）同样在东北部上法兰西大区（Hauts-de-France）成功连任区长，使得他明年代表传统右派竞选总统的声望提高。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP