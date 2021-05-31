法国坎城动起来 为7月影展作准备

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（法新社坎城31日电） 五星级豪华饭店倾力迎客，乐音回荡在海滩各处。经历被2019冠状病毒疾病（COVID-19）摧残的「恐怖」一年，法国坎城（Cannes ）再度为了国际影展忙碌起来。

在俯瞰地中海与影展会场的Majestic饭店，执行长西泽龙（Pierrick Cizeron）坦承：「我们等不及了。」

2020年因为疫情，吸引全球巨星光临坎城的影展宣布告吹。

今年春天由于法国还在实施局部封城，2021年坎城影展从平常时期的5月，延后至7月6日至17日举行。

在疫情出现前，坎城影展每天可吸引4万人，为饭店创造2成年度营业额。今年预计到访人数仅约一半。

豪华饭店Martinez的经理吉勒（Yann Gillet）表示：「我们不只是兴奋而已，我们正在招聘250人，以供本季所需。」

他还说，Martinez饭店经常有参加影展的名流出入，去年坎城影展取消，让员工心都碎了。

尽管业界对影展抱持高度希望，但饭店距离订房全满还差得远。坎城饭店协会会长维特（Christine Welter）表示：「6月订房率只有1成、7月有25%。」

但她说，这是大家来看影展的机会，因为正常时候饭店一房难求、全被订光，情况会很麻烦。

© 2021 AFP