法国城市格瑞诺布允穿布基尼入公营游泳池 各界热议

（法新社法国格瑞诺布16日电） 法国城市格瑞诺布（Grenoble）今天批准穆斯林妇女在公营游泳池穿着所谓的「布基尼」（burkini），重新点燃法国最具争议的宗教服饰辩论议题之一。

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部分穆斯林女性在下水时会穿着这种全身包紧紧的泳装，用来遮盖身体与头发，近几年来每到度假季节，布基尼就会成为各界热议的话题。

批评者认为，布基尼是伊斯兰主义蔓延的象徵，也是对法国世俗传统的亵渎，许多右翼分子与部分女性主义者希望彻底禁止这种泳装。

目前法国大多数公营游泳池禁止穿戴布基尼，不过是基于卫生而非宗教因素。这些泳池对所有人都有非常严格的泳装规定，包括男性必须穿着紧身泳裤。

经过两个半小时的紧张辩论，最终以29票赞成、27票反对和2票弃权的微弱优势胜出。

格瑞诺布市长皮奥勒（Eric Piolle）今天告诉RMC电台：「我们只希望女性和男性都能穿上他们想穿的服装。」

民众在泳池的着装问题，触及了在法国具高度敏感性的话题，包括对伊斯兰教影响的担忧，以及法国珍视的世俗主义所受的威胁。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）所属政党发言人塞维诺特（Prisca Thevenot）今天向J电台（Radio J）表示，皮奥勒市长没有意识到他对共和党价值观所造成的伤害。

她还说：「这将是打破规定，以回应基于宗教的政治欲望。」

然而，格瑞诺布并不是第一个改变规定的城市。

法国西北部城市勒恩（Rennes）2019年悄悄更新游泳池规定，允许穿着布基尼和其他类型的泳装下水。

布基尼掀起热烈辩论的同时，法国穆斯林女足球运动员正努力推翻在比赛时佩戴宗教标志的禁令。

法国足球协会目前禁止球员佩带「显眼」的宗教标志参加比赛，比如穆斯林头巾或犹太传统小帽（Kippa）。

去年11月，一个名为les Hijabeuses的女性团体对这些规定发起法律挑战。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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