法国外交官罢工 抗议政府取消使节特殊地位

（法新社巴黎2日电） 法国外交官今天进行为期一天罢工，抗议政府计划取消法国外交部使节享有的特殊地位。他们表示，这么做将使得巴黎在海外的影响力减弱。

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这是法国外交人员有史以来第2次对政府计画发动公然抗争。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）为了创造单一、可在不同政府部门间流动的菁英「国家行政人员」人才库，4月公布命令，准备「废除」法国使节人员的特殊地位。

这道命令意味，约700名法国最高阶外交官可能被要求转至其他部会任职，面临非外交官在外交职位的竞争。

法国政府表示，这项改革将为外交部开辟拔擢人才的新途径，以吸收比较多元的人才加入外交工作。然而批评者认为，这恐怕会有政治干预的危险。

法国前驻美大使阿罗（Gerard Araud）5月便在推特（Twitter）发文表示：「美国式任官大门如今开启。」

美国派驻各国的大使是由总统提名，而美国总统通常利用这项权力，以令人垂涎的外交官职位来酬庸政治盟友或金主。

参与罢工的法国外交官说，政府若取消他们的特殊地位，让法国所有高层公务员都能担任外交官，而不只是受过外交专业训练者，那么将使法国外交影响力削弱。

法国外交官暨工会领袖达席瓦（Olivier Da Silva）告诉法新社：「就某方面来说，这项改革意味各机关公务员可以互调。也就是基本上如果你满足一些条件，就能从农业部、教育部或内政部的职位转任外交部职位。」（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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