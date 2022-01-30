法国外长指控俄国佣兵掠夺马利资源

（法新社巴黎30日电） 法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天指控俄罗斯佣兵组织「瓦格那集团」（Wagner Group）掠夺西非国家马利资源。

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法国与马利军政府近几周关系益趋紧张，原因之一是对部署此区对抗圣战士的欧洲部队命运看法不一。 美国部队上周估算瓦格那集团在马利派驻约数百人，但马利军政府说这并非事实。

勒德里安表示，这些瓦格那佣兵是「前俄罗斯军人，由俄国提供武器，有俄国后勤支援」。 勒德里安告诉法国「星期日报」（Journal du Dimanche）：「他们利用这个国家的资源，以保护军政府作为交换，他们在掠夺马利。」 联合国、法国和当地组织表示，瓦格那在中非共和国（Central African Republic）也有派员。 勒德里安还说：「瓦格那利用特定国家的弱点切入…加强俄国在非洲的影响力。」 马利执政者本周成功驱逐丹麦一支部队，但勒德里安今天并未说明派驻马利对抗圣战士的欧洲部队未来会面临何种命运。 他说：「我们正在跟伙伴讨论要采取何种回应。」

「我们对恐怖主义之战必须继续，但可能是在不同状况之下。」 在被问到那是否代表撤离马利时，勒德里安回答：「我没那样说。」

© 2022 AFP