法国多个城市官方活动禁用鹅肝 产地连署抗议

（法新社法国派瑞格13日电） 法国多位市长禁止将鹅肝列入官方活动菜单后，知名鹅肝产区派瑞格（Perigord）今天公开痛斥。

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法国南部派瑞格地区56位政治人物连署的请愿书写道：「在鹅肝诋毁者倍数增加时，让我们以自身的美食特性和产品为荣。」

鹅肝产品是灌食鹅或鸭养出的肥美肝脏，残忍的制作过程常遭动保人士谴责。

今天递交请愿书的政治人物乐见史特拉斯堡（Strasbourg）、格瑞诺布（Grenoble）、里昂（Lyon）等多座城市的绿党或社会党市长禁止官方餐桌供应鹅肝，但他们认为，这样的禁令不过是「政治投机主义」。

动保团体「善待动物组织」（PETA）上周发布声明，称许以美食着称的里昂市长订定类似禁令后，派瑞格地区递出连署书。

请愿书写道，这项决定的根据，来自于对鹅肝制作过程的过时理解。派瑞格民选官员在请愿书上主张，现在大部分鹅肝都是在「法国土地上，由遵循严格品质标准、合乎伦理的小型农场生产」。

包市（Pau）市长白胡（Francois Bayrou）12日接受BFM电视台（BFM TV）访问时坚称鹅肝的好，「现在的喂食已经不同于过去的强迫灌食，我可以跟你们保证，现在的灌食温和，今日已不同往日。」

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