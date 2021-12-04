法国奥运柔道金牌女将遭施暴 男友否认有动手

（法新社巴黎3日电） 法国女子柔道国手皮诺（Margaux Pinot）今年才在东京奥运获得混合团体金牌，近日却传出她遭伴侣兼教练的施密特施暴。施密特声称是皮诺先动手，他只有自卫，否认有打人。

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皮诺本周在推特（Twitter）上传自己被打得鼻青脸肿的照片，登上法国新闻版面。但法国法院却以证据不足为由未将施密特（Alain Schmitt）起诉。皮诺的律师今天告诉美国有线电视新闻网（CNN），她打算提出上诉。

皮诺当时在推特写道：「我以为我要死了，我成功逃出来躲在我邻居家，他们立刻打电话报警。我身上有多处受伤，包括鼻梁骨折，也暂时中断工作10天。」

皮诺之后召开记者会指控遭到教练男友施密特施暴，但法国波比尼（Bobigny）法院却未将对方起诉，令皮诺不解。

根据法国BFM电视台（BFMTV）报导，法院释放施密特的理由是证据不足。

支持皮诺的网友在社群媒体上，对施密特获释的裁决表示「伤心」和「愤怒」。

施密特担任皮诺教练4年，他今天也带着一只瘀青熊猫眼接受CNN旗下的BFM电视台访问。他表示，两人这2年的「关系非常复杂」，经常分分合合。对于皮诺的指控，施密特则矢口否认，还称她说谎。

施密特昨天则召开记者会说，事发前他正准备飞往以色列担任以国女子柔道队的总教练，他先喝了一些酒，再前往皮诺住处影印文件，2人在那里发生争执。

施密特表示，皮诺当时扑向自己，过程中双方撞到墙壁、暖气炉和大门。他否认有殴打女友。

© 2021 AFP