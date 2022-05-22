法国官员坦言乌克兰入欧盟得花十余年

（法新社巴黎22日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）盼望能快速加入欧盟，但法国官员则坦言得花「15或20年」来完成。

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负责欧洲事务的法国国务秘书波恩（Clement Beaune）今天告诉J电台（Radio J）：「我们必须诚实，如果你说乌克兰6个月或一、两年后会加入欧盟，就是在说谎。可能会花15或20年，会耗费很长时间。」

波恩说：「我不想给乌克兰人任何幻想或谎言。」他重申法国总统马克宏（Emmanuel Macron）提议设立一个比较松散的「欧洲政治共同体」（European political community），以此协助乌克兰加快与欧盟整合速度。

但这项提案被泽伦斯基打枪，昨天他谴责「这类妥协作法」，并坚持立即展开赋予乌克兰完整欧盟成员国地位的程序。

乌克兰转亲西方被认为是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵乌克兰的主要原因之一，但其他欧盟领袖也没有太大兴趣让乌克兰快速入盟。

马克宏的「欧洲政治共同体」倡议将在6月底的欧盟峰会上进行辩论。

© 2022 AFP