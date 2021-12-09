法国官员：法外交抵制北京冬奥立场尚未定案

（法新社巴黎9日电） 法国一名官员表示，针对是否加入西方盟邦行列，外交抵制北京冬季奥运，法国与其他欧盟国家仍在一起考虑其立场。法国教育部长布朗凯稍早曾表示，法国官员会出席北京冬奥。

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被问到美国、澳洲、英国和加拿大相继宣布外交抵制北京冬奥，有什么看法时，法国教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）说法国「不会这么做」。

布朗凯接受国BFM电视台（BFM TV）和RMC电台访问时说：「我们必须谨慎处理体育和政治之间的关系。」

「体育是一个截然不同的世界，必须保护其免受政治干预。否则，事情可能会失控，最终可能会扼杀所有的比赛。」

布朗凯表示，他不会前往北京，但是体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）将代表法国政府出席北京冬奥。

但布朗凯随行人员中的一名官员匿名表示，布朗凯这番言论应表明，法国没有考虑全面抵制北京冬奥的体育赛事。

这名官员强调，法国对于派外交官员出席冬奥的立场，仍在讨论阶段，尚未拍板定案。

然而在布朗凯受访时说法国不会外交制裁北京冬奥的几乎同时，法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）予以反驳，并表示他仍在寻求欧盟对北京冬奥可能的外交抵制，采取共同立场。

他在记者会上表示：「我们赞成采取共同立场，将会在下一场或下下一场（欧盟）外长会议考虑所有问题。但这个问题必须以欧洲层面处理。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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