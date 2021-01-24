法国实施新边境控制措施

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎24日电） 法国今天开始实施新的边境控制措施，以遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，避免另一波的全国性封城措施。

法国在疫苗施打之初慢半拍后，卫生当局表示，截至23日止，国内已有100万人接种疫苗。

然而，因新增确诊、住院和死亡病例居高不下，外界忧心法国恐必须实施另一波的全国性封锁。一旦实施，将是法国自疫情爆发迄今第3度全国性封城，而对经济、商业和日常生活带来更多的破坏。

自今天开始，从欧洲联盟（EU）成员国搭乘空中或海上运输工具入境法国，必须出具3天前的COVID-19核酸检测阴性证明。

法国早从1月中旬起就已对非欧盟国家入境者实施这项要求。

经由陆路入境法国的欧盟旅客，包括跨境工作的劳工，则无须出具阴性证明。

法国交通部次长杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari ）表示，目前每周从欧盟其他国家抵达法国约6万2000人。

巴黎戴高乐机场（Roissy-Charles-de-Gaulle）已在欧盟线航厦成立检测中心，让未能在原住国先行检测的入境乘客在通关前接受检测。

法国卫生当局过去24小时通报新增2万3924例确诊，以及321例死亡病例，累计死亡病例达7万2877例。

© 2021 AFP