法国宣称英国同意渔权纠纷休兵 伦敦驳斥

（法新社罗马31日电） 法国总统府今天表示，法英两国领袖同意缓和双方针对英国脱欧后渔权纠纷持续数天的相互抨击。不过，英国政府随即驳斥这种说法，坚称法方应退让，显示双方僵局仍未缓解。

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法国总统马克宏（Emmanuel Macron）幕僚表示，马克宏与英国首相强生（Boris Johnson）在20国集团（G20）罗马峰会场边会谈25分钟。法国总统府并表示，两人同意双方在未来几天研究出「务实且可行措施」来化解争端。

强生昨天才在相同场合向欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）抱怨，法国扬言对相关纠纷启动报复「毫无正当性」。双方若真同意妥协，将使得两国可能避免爆发全面贸易战，否则恐怕造成整个欧洲联盟（EU）卷入其中。

不过，就在法方发布休兵有望说法后，强生的发言人随即告诉记者：「如果法国政府想提出建议，缓和他们所作恫吓造成的紧张情势，我们绝对欢迎。」

他又说：「我们的立场并无改变。」

英法政府近日增强相互谴责力道，法方上周还扣留一艘据称违法在法国海域捕鱼的英国拖网渔船。

自从英国脱欧今年初全面生效后，一些法国渔船迟未获得伦敦当局及海峡群岛（Channel Islands）的泽西岛（Jersey）和根西岛（Guernsey）两行政区核发捕鱼执照，令巴黎大为不满。

法国因此扬言，若没有更多法国渔船获得英国捕鱼执照，11月2日起巴黎将禁止英国船只在法国港口卸下渔获，甚至将强制检查所有从英国带进法国的产品。

© 2021 AFP