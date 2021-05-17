法国将开放露台用餐 餐厅业者忧雨势捣乱

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（法新社巴黎17日电） 法国接种疫苗速度加快、新增病例数下降，人们引颈期盼当局在19日松绑许多2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制。然而雨神来搅局，届时餐馆开放户外用餐的计画仍可能泡汤。

法国即将允许餐厅开放5成露台座位，6人以下团体可一起用餐；宵禁开始时间则将从晚上7 时延后至9时。

另外自19日起，电影院最多可开放35%座位。博物馆、剧院、动物园、图书馆和所有店家也将重新开放，但将限制入场人数。

法国5月初启动逐步解封计画，允许跨区旅行。19日起松绑防疫限制是这项计画的最新一步。

卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）告诉「星期日报」（JDD Sunday）：「恢复社交接触是民众幸福感的要素之一。」

一些餐厅业者已在抱怨餐旅业所受限制，尤其是5月以来天气潮湿，松绑防疫令的同时有可能下雨。

名厨耶舍贝斯（Philippe Etchebest）告诉星期日报：「想像一下你让整台机器又动起来，编了新菜单、把所有员工叫回来，之后却因为下雨，你必须全部取消、把商品扔掉。」

而且据耶舍贝斯表示，全法国不到一半餐厅有户外用餐空间。耶舍贝斯打算等待6月9日下一轮松绑，届时餐厅可局部恢复室内餐饮服务。

如同其他国家，法国如今能重新开放，多亏新增病例数减少和疫苗接种计画加速，至今法国已有2030万人接种第一剂疫苗，880万人完成接种两剂。

© 2021 AFP