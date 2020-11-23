法国将订环境污染新罪祭出重罚

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（法新社巴黎22日电） 两名法国部长在今天刊出的访问中表示，法国政府计划订定所谓「生态灭绝」罪（eco-cide），若蓄意对环境造成严重伤害，最重可处10 年徒刑或新台币1亿5000多万元罚款。

这项立法行动是法国政府一年前创立的「公民气候会议」（Citizens' Convention for the Climate）提出的建议之一。会议由150位公民组成，会后向总统马克宏（Emmanuel Macron）提交149项关于减少温室气排的建议，马克宏已表示会将其中146项订定为政策。

法国司法部长杜邦-莫瑞提（Eric Dupont-Moretti ）和生态转型部（Ecological Transition Ministry）部长庞皮里（Barbara Pompili）告诉法国「星期日报」（JDD），未来若「蓄意违反」环境法规，依照「生态灭绝」罪，最重可处450万欧元（约新台币1亿5200万元）罚款或10年徒刑。

杜邦-莫瑞提表示：「我们将创造一个普遍的污染罪名。依据犯罪者的意图，处罚将明显加重。」

他说，立法目的是为了让违反环境法规的人遭受的处罚，「最高达到他们将废弃物投入河川所获取利益的10倍之多」。

但杜邦-莫瑞提又说，法国宪法不允许将这类行为定义为重罪（crime），而只能认定为轻罪（delit）。

庞皮里则表示，法国政府还将立法增订一道「危害环境」罪名，让潜在犯罪者在实际犯下非法污染行为之前，就可能遭到处罚。

杜邦-莫瑞提还说，法国司法体系将增强环境专业能力，包括赋予全新的特殊环境审判权，以改善法院对污染案件和民事诉讼的处理。

© 2020 AFP