法国小镇教堂钟声昼夜不停 公投决定是否静音

（法新社法国克莱蒙费宏15日电） 法国中部奥弗涅（Auvergne）地区的小镇居民本周针对一项地方性议题展开投票，问题只有一个：教堂夜间是否可以打钟？

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今年春天，一名新迁入塞哈镇（Ceyrat）的居民抱怨教堂不分日夜、每半小时就打一次钟，还说他仔细数过，一天总共要响600声，实在太吵。

这名新来的居民提出请愿，要求完全停止打钟；但反对者随即主张希望保留钟声，获得约300人连署相挺，因而促成本周的投票，从今天开始一直到19日。

塞哈镇约有6000人口，其中仅数百人住在能听见教堂钟声的范围内，他们的选票上只有一个问题：「你是否赞成教堂夜间不打钟？」

镇公所官员赛尔（Christophe Serre）告诉法新社，镇长皮卡尔（Anne-Marie Picard）下令举办投票，藉此决定教堂是否应于晚间10时至清晨7时静音。

赛尔说：「每一户都有权投票，大约300人，镇长将在执行官面前计票后遵照结果行事，以避免争议。」投票所设在邮局、镇公所和学校食堂。

赛尔还表示，教堂打钟的频率受市政法令规范，「有鉴于舆论不一，镇长希望公民表达意见」。

近年法国出现许多城市居民生活习惯与乡村传统捍格的事例，这些城市人在乡下也有房子，但较无法忍受一些乡村景观、气味和声音。

最为人所知的例子是法国西部一只名叫莫里斯（Maurice）的小公鸡，它每天清早鸣叫，扰了一对度假夫妻的好眠，导致饲主被告上法院，莫里斯也因此一举成名，全国皆知。

莫里斯去年魂归大地，但法院在它死前就驳回这起以它为主角的诉讼。

© 2021 AFP