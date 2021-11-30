法国川普泽穆尔 宣布角逐明年总统大选

（法新社巴黎30日电） 法国极右派名嘴泽穆尔（Eric Zemmour）今天正式宣布角逐明年总统大选，挑战寻求连任的法国总统马克宏和其他对手，把充满争议的强烈反移民主张带入这场选战。

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63岁的泽穆尔被批评家视为毫无歉意的种族主义者，支持者却欣赏他对法国传统价值的拥护。泽穆尔在近几个月的民调支持度大增，不过有迹象显示，他初期的气势正开始减弱。

泽穆尔在YouTube平台发布的参选影片中表示：「我已决定要掌握我们的命运。我已决定角逐总统选举。」片中充斥对移民问题的警告，他还矢言要让法国恢复在世界舞台的宏伟地位。

泽穆尔说：「现在不再是改革法国的时刻，而是要拯救它。」他宣称许多法国选民「已认不得自己的国家」。

泽穆尔抨击法国的「衰落与颓废」，并批评马克宏（Emmanuel Macron）承诺过要当一名全新领导人、到头来却只是「他前任者的综合体」。

被一些人称呼为「法国川普」的泽穆尔正式宣布投入选战，暗示他相信自己有充分资金和支持度在明年4月大选拉下马克宏，并抢走法国极右派老将玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的光芒。

民调显示，泽穆尔在9月和10月支持度大增，一度有挑战马克宏的气势。但过去一个月他的受欢迎度似乎已减退。

根据法国「星期日报」（Journal du Dimanche）28日刊登由法国公众意见机构（Ifop）所做的最新民调，泽穆尔在首轮投票以14%至15%的支持率落居第3位，比11月初少了2至3个百分点，并落后马克宏和雷朋分别为25%和19%-20%的支持率。

泽穆尔是法国最知名政治评论家之一，他因为警告法国会被穆斯林「殖民」而声名大噪，他认为穆斯林的信仰与法国价值「不相容」。

言词尖酸的泽穆尔已有2次仇恨言论遭定罪纪录。他希望自己对于限制移民及法国伊斯兰族群的激进立场，在因种族和宗教对立而撕裂的法国，能够吸引到保守派选民。

泽穆尔预定12月5日早上在首都巴黎举行首场正式竞选造势大会。法国反法西斯人士和一些工会已准备好，当天下午1时也要在巴黎举行名为「要泽穆尔闭嘴」抗议活动。

© 2021 AFP