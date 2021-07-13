法国强制医护人员接种疫苗 推健康通行证

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（法新社巴黎12日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株近期在欧洲蔓延，法国总统马克宏宣布强制医护人员接种疫苗，并推行健康通行证措施。

马克宏（Emmanuel Macron）为拉高疫苗接种率，今天宣布诸多措施，预约接种的人数随即在晚间创下新高纪录。

马克宏在全国演说中宣布，自8月起，任何想在外饮食、搭长途火车或前往购物中心的民众，都必须出示疫苗接种证明或病毒采检阴性证明。

民众参加节庆活动、上戏院、看电影，也都要出示这种「健康通行证」，这是法国政府因应Delta变异株染疫人数激增的策略之一。

马克宏说：「民众会理解到，（政府）不是立刻强制接种疫苗，但我们会尽量扩大健康通行证的适用范围，尽可能鼓励更多人去接种。」

许多尚未接种疫苗的人想到未来每次出门吃一顿饭、喝一杯饮料前，可能都得接受采检，显然立刻就有了接种意愿，主要的几个预约网站流量暴增。

此外，马克宏说，目前免费的COVID-19采检将自9月起改为自费，「以鼓励（民众）接种疫苗，而不是做一堆采检」。

他还宣布，自9月起强制医护人员、安养院员工和其他会接触高风险群体的工作者接种疫苗，与希腊、义大利、英国采取类似措施。

法国卫生部长维宏（Olivier Veran）补充说，9月起，上述工作人员若未接种疫苗，将不得上班，也领不到薪资。

法国约有6700万人口，其中3550万人已至少接种一剂疫苗，但近几周的施打速度减缓。

© 2021 AFP