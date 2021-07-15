法国影星凯瑟琳丹妮芙母亲过世 享寿109岁

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（法新社巴黎15日电） 家属今天透过「费加洛报」发表声明指出，法国资深演员凯瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）的母亲、演戏与配音数十年的女演员芮妮朵列（Renee Dorleac）过世，享寿109岁。

芮妮朵列以艺名芮妮西蒙诺（Renee Simonot）为人熟知。声明表示，她11日于巴黎过世，将长眠家族墓地。

芮妮朵列1911年9月10日出生于法国北部港口城市勒哈佛（Le Havre），于巴黎奥德翁剧院（Odeon）开启长达30年的演艺生涯。

她同时也是法国率先从事配音的女演员之一，曾担当传奇女星奥莉薇亚德哈维兰（Olivia de Havilland）、茱蒂嘉兰（Judy Garland）和艾丝特威廉斯（Esther Williams）等人主演角色的法文版配音。

不过，她在第二次世界大战结束后选择中止事业，专心于栽培4个女儿。

她曾与一名演员交往，在二战前生下大女儿丹妮埃勒（Danielle），两人之后分手。

芮妮之后嫁给演员莫里斯朵列（Maurice Dorleac），两人育有3女。莫里斯于1979年过世。

她的二女儿弗朗索瓦（Francoise）在1942年出生，年仅25岁就过世。三女儿凯瑟琳出生于1943年，小女儿西尔维（Sylvie）出生于1946年。

现年77岁的凯瑟琳丹妮芙是法国最受喜爱的女演员之一，着名作品包括「秋水伊人」（The Umbrellas ofCherbourg）和「青楼怨妇」（Belle de Jour）。

© 2021 AFP