法国总理喊话 马克宏若连任内阁将总辞

（法新社巴黎19日电） 法国总理卡斯特克斯今天表示，若总统马克宏在24日的投票胜选连任，他带领的内阁将提出总辞。他显盼藉此在6月法国国会改选前，为马克宏的中间派政党注入「新动力」。

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马克宏（Emmanuel Macron）在24日总统大选第二轮投票将再度与极右派老将雷朋（Marine Le Pen）对决。尽管多数民调显示他的支持度领先，但分析家警告，若投票率低落，有可能导致雷朋意外胜选。

卡斯特克斯（Jean Castex）接受法国France Inter电台访问时表示，若马克宏顺利连任，「按照惯例，我将在接下来几天内向总统提出个人和内阁辞呈」。

他还说：「我属于那些认为在总统连任后应该要（为政府）找到新动力的人。」

法国6月举行的国会选举，将是对马克宏民意支持度的进一步测试。若他的改革派施政计画要逐步实现，有必要在国会再度取得多数支持。这些计画包括改革年金制度、令多数法国人的退休年限延后。

坊间不断揣测，现任欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德（Christine Lagarde）可能获马克宏徵询出任阁揆。但她上周在一场记者会上回避这个问题。

目前民调显示，马克宏在决选得票率估计介于53%至56%，雷朋则介于44%至47%。这比2017年两人上次对决时竞争更紧绷，当时马克宏拿下66%的选票。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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