法国总统决选24日举行 伊斯兰头巾成选战交锋点

（法新社巴黎15日电） 法国总统大选第二轮投票24日举行，竞选连任的总统马克宏为争取穆斯林选票，驳斥对手玛琳．雷朋禁止女性在公共场所戴上伊斯兰头巾的主张。

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玛琳．雷朋（Marine Le Pen）设法要使4月24日总统决选爆出法国现代政治史上的最大冷门，那就是击败马克宏（Emmanuel Macron）。

尽管民调显示马克宏的支持度领先，但也显示，中间派马克宏与极右派领袖玛琳．雷朋目前远比2017年总统决选时势均力敌。

分析人士指出，玛琳．雷朋声势上扬的一个原因在于，她为自己成功塑造出比较温和的形象，并自称是最有能力应对物价上涨等问题的候选人。

但反移民的玛琳．雷朋还是有一项强硬的招牌诉求并未放弃，那就是她反对伊斯兰头巾。她曾宣称，若她当选总统，在法国公共场所戴上这种头巾的女性将被处以罚款。

马克宏试图利用玛琳．雷朋的这种坚持指称，她的政策主张与她父亲尚马力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）创立的强硬派政党民族阵线（National Front）并无不同。

玛琳．雷朋曾表示，在法国公共场合戴上伊斯兰头巾应列入违法，可由警方处以罚款，如同交通违规一般。

她今天接受法国BFM电视台（BFM TV）访问时宣称：「头巾是伊斯兰主义者强加之物。」

马克宏12日在法国东部史特拉斯堡（Strasbourg）与选民互动寒暄时，曾询问一位戴着面纱的女性，她是自愿或不得不戴上头巾。

这位女性说，「我是自愿的，纯粹是自愿！」并自豪地宣称，她是女性主义者。

马克龙答称，「这是对我所听到废话的最好回应」，明显针对玛琳．雷朋的政见。

© 2022 AFP