法国总统大选倒数计时 马克宏对决雷朋可望再上演

（法新社巴黎6日电） 法国2022年总统大选第一轮投票即将于4月10日举行，争取连任的总统马克宏（Emmanuel Macron）面临极右派国民联盟（RN）领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）来势汹汹的挑战。

广告 继续浏览后续

这次法国总统大选结果对法国和欧洲未来方向至关重要，若第一轮投票没有候选人获得绝对多数，领先的两位候选人将在4月24日举行第二轮决选。

民意调查预测，第一轮无人过半，将由马克宏和玛琳．雷朋进入决选，重演2017年两人对决的戏码。当年，中间派政坛新人马克宏击败玛琳．雷朋，成为法国有史以来最年轻总统。

过去数十年主宰法国政坛的社会党（Socialist）和右派等传统政党，如今在选举中几乎被遗忘。民调预测极左派政治人物梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）支持率排第3，不过他认为自己仍可以挤进第二轮投票。

尽管马克宏5年前轻松击败玛琳．雷朋，长期打着反移民旗帜的政坛老将玛琳．雷朋已寻求将自己重新塑造成更温和的形象，近期民调也显示她与马克宏的差距缩小。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）决定挥军入侵乌克兰后，马克宏领先的幅度进一步扩大，看似胜利在望，但上周民调显示玛琳．雷朋已追上来。

哈里斯互动公司（Harris Interactive）4日公布的民调显示，马克宏第二轮支持率51.5%，玛琳．雷朋则为48.5%，这是马克宏领先幅度最小的一次。

玛琳．雷朋1日表示：「大家先前说马克宏会自动连任，最终发现是假新闻。击败马克宏、彻底改变这个国家的政治，绝对可以达成。」

© 2022 AFP