法国总统府女兵惊传遭男同袍性侵 检方调查中

（法新社巴黎12日电） 法国司法界消息人士今天告诉法新社，检方已对7月发生在法国总统府的疑似性侵案展开调查。一名驻守艾里赛宫（Elysee Palace）的女士兵指称遭到一名男同袍性侵。

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率先披露这起事件的法国「解放报」（Liberation）报导，当时法国总统府内举办一名将军和2名人士的欢送会，总统马克宏（Emmanuel Macron）也出席，宴会结束后发生这桩性侵疑案。

消息人士表示，被控犯案的士兵7月12日遭到检方问话后被列为「嫌疑证人」（temoin assiste），意味他虽尚未被正式起诉，但仍须接受进一步讯问。

根据「解放报」说法，被害人和男嫌皆驻守在总统府内专门处理政府敏感事务的办公室，且大部分处理事务被列为机密或最高机密，因此这间办公室受到高度戒备。

「解放报」还报导，这名年轻女兵是在总统府附近的警察局报案，遭到指控的嫌犯也已调离艾里赛宫。

法国总统府一名官员告诉法新社，「当局得知这些指控后，就立即采取措施」来支持受害者，「嫌犯也立即转调到远离艾里赛宫的地方」。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

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