法国总统马克宏访伊拉克IS昔日重镇摩苏尔

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（法新社伊拉克阿比尔29日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天将访问伊斯兰国（IS）过去在伊拉克的据点、北部大城摩苏尔（Mosul）。他前一天矢言会继续驻军伊拉克。

马克宏昨天在巴格达的区域峰会做出上述承诺。在美军撤离阿富汗之际，这场峰会主要讨论对抗恐怖主义以及塔利班接管阿富汗带来的影响等议题。

他昨天在记者会上表示：「无论美国做了什么决定，我们将继续驻军伊拉克，对抗恐怖主义。」

而在今天，马克宏将踏上摩苏尔的土地。这个逊尼派穆斯林城市曾是伊斯兰国重镇，直到2017年被伊拉克政府军解放。

摩苏尔是伊拉克多元种族与信仰的大熔炉。伊斯兰国在2014至2017年间占领摩苏尔，期间大肆残害当地历史悠久的基督徒团体。马克宏的到访，被视为他重申支持中东地区基督徒的机会。

马克宏将到访因为战火沦为废墟的时间圣母教堂（Church of Our Lady of the Hour）。联合国教科文组织（UNESCO）正努力重建此地。

马克宏也将造访摩苏尔的努尔清真寺（Al-Nouri）。伊斯兰国领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）2014年在此宣布建立「哈里发国」。

2017年6月，当伊拉克政府军兵临城下，伊斯兰国炸毁了这栋着名的12世纪建筑。UNESCO目前正在执行大规模重建计画。

© 2021 AFP