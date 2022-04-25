法国总统马克宏顺利连任 阵营低调未见狂欢庆祝

（法新社巴黎24日电） 法国总统马克宏在大选第2轮决选击败老对手玛琳．雷朋成功连任，但气氛显得克制，他在艾菲尔铁塔下简短发表胜选演说，大多数支持者都感到如释重负，而非疯狂地大肆庆祝。

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笼罩在乌克兰战争和极右派领袖雷朋（Marine Le Pen）得票率创历史高峰等阴影下，似乎很少人有心情狂欢，庆祝马克宏（Emmanuel Macron）成功连任。

巴黎入夜后人群渐散，25岁的巴凡（Pauline Pavan）说：「我想他也知道，这并非绝大多数选民力挺他担任总统，反而有点像是没其他选择。」

马克宏在贝多芬（Beethoven）创作的欧盟盟歌「欢乐颂」（Ode to Joy）伴奏下，缓缓步上艾菲尔铁塔前的公园讲台。

马克宏的简短演说低调谦逊，他也承认有许多法国选民并未把票投给他，而是投给他的竞选对手雷朋。

一些带着大声公的支持者高喊「马克宏，总统！」试图炒热现场气氛。

20岁的学生伯维（Luca Bouvais）说：「这次气氛较2017年来得严肃。」 他指的是5年前马克宏阵营初次赢得总统大选的场景。

他还说：「我感觉民众都很克制。」「就个人而言，我预测双方得票结果更接近，甚至她（雷朋）可能胜选，所以我松了一口气。」

雷朋第3度竞选总统失利后，大多数法国人将soulagement（意指松了口气）一词挂在嘴边，然而她这次得票率达到历来最高的42%。

60岁的银行员工波瓦萨（Jackie Boissard）：「我感觉轻松，因为我之前非常担心。」「他现在必须考虑到每一个人，因为这个国家充满太多的仇恨。」

许多在场民众表示，他们今天把票投给马克宏，但在2周前的第一轮选举中，他们支持的是极左的梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）或绿党（Green）候选人贾多（Yannick Jadot）。

他们承认，中间派的马克宏在选战后期，不断尝试向左派及关切环境变迁的选民靠拢。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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