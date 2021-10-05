法国总统马克宏 巴黎会见美国务卿布林肯

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（法新社巴黎5日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天与来访的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）举行会谈。这是澳洲的潜舰采购合约引发美法龃龉后，马克宏首次与美国官员会面。

法新社报导，此行来修补与法国关系的布林肯，原本并没有安排与马克宏会面。

美国国务院高阶官员在巴黎告诉记者，两人一对一会谈约40分钟，都同意「当下有机会深化并强化双方合作」，「即便还有许多困难工作要克服」。

法国总统府艾里赛宫（Elysee）证实布林肯与马克宏会面，表示此行有助「恢复双方互信」。

澳洲9月废止与法国的400亿美元潜舰采购合约，改向美英求助建造核动力潜舰，引起马克宏震怒。法国政府称澳洲取消合约，如同「从背后捅了（法国）一刀」，甚至一度召回驻华府和坎培拉大使。

美国总统拜登可能没料到马克宏会发这么大的火，一直试图弥补。美国国务院欧洲事务助理国务卿唐弗瑞德（Karen Donfried）上周承认，「盟友之间更妥善、更坦白的协商，本可让9月15日宣布的（澳美英AUKUS三方联盟）声明受益」。

布林肯今天稍早已与法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）会面，双方详谈1小时。勒德里安的女发言人表示，这是一次机会「用以确认两国要如何恢复互信」。

美国国务院官员表示，布林肯接着前往艾里赛宫，原本排定与马克宏的外交顾问伯纳（Emmanuel Bonne）会面，但获得与「马克宏一对一会面（机会），历时约30到40分钟」。

官员表示，两人会谈气氛「严肃」，「我不想要描述他们的心情，但我会说，至少在会谈期间，双方非常诚挚、友好」。

© 2021 AFP