法国愿协助摆脱对俄依赖 印度仍没谴责俄国

（法新社巴黎4日电） 印度与法国今天同声呼吁「立即终止乌克兰境内的敌对状态」，法国并表示愿协助印度摆脱对俄罗斯武器与能源的依赖，不过印度总理莫迪依然没谴责俄罗斯入侵乌克兰。

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法新社报导，大量军事装备都来自俄罗斯的印度，长久以来外交政策在西方国家与俄国间都是如履薄冰。印度在俄国入侵乌克兰一事不愿谴责莫斯科，也没在联合国相关投票时不利俄国。

莫迪（Narendra Modi）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在巴黎会谈及工作晚宴，事后发表联合声明：「法国与印度对乌克兰当地持续的冲突与人道危机高度关切。」

「两国对乌克兰境内有平民遭杀害一事表达明确谴责，也呼吁双方立即停止敌对状态，一起促进对话和外交，让百姓所受的苦难能马上停止。」

不过，只有法方谴责「俄军非法且毫无理由入侵乌克兰」。

法印双方还表示，会采取协作与多边方式应对俄乌冲突恐加剧的全球粮食危机；乌克兰为世界主要的小麦生产国之一。

在两人会谈前，法国总统办公室说马克宏会对莫迪强调「战争对国际秩序造成的后果，不只影响欧盟，也包括亚洲」。

官员们也提到，法方希望协助印度摆脱对俄罗斯武器与能源的依赖，多元化供应源，「目的不是要让印度走投无路，而是提供解决方案」。（译者：纪锦玲）

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