法国扩大解封 取消人数聚集限制

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（法新社巴黎30日电） 法国今天将4月起对餐厅、电影院、商店和其他公共场所实施的人数限制大多解除，但西南部某些地区因2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株蔓延，而继续实施限制。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的疫情顾问小组领导人戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天警告，今年秋天法国很可能出现「第4波」疫情。

今天起法国室内外活动不再限于1000人，但参加者必须出示疫苗接种、检测阴性或近期染疫证明。

职业运动赛事也不再局限于5000人入场。但往往吸引大批人潮的夏季音乐节活动，仍可能保留人数限制。

法国室内公共场所和室外拥挤场合仍维持戴口罩规定。下阶段解封是7月9日，将开放夜店重新营业。

法国西南部大城波尔多（Bordeaux）所在地朗德省（Landes）的官员今天则宣布，由于当地「群体免疫脆弱」，人数限制将延长至7月6日。

朗德省新增确诊病例约45%的病原是最早在印度出现的Delta病毒株。当地卫生单位主管库多（DidierCouteaud）在视讯记者会上表示，企业行号或安养中心已发现7个传播群聚。

戴佛西今天告诉法国国际电台（France Inter），近期法国单日新增确诊数锐减带来「假安心」，因为Delta变异株已在境内扩散，而法国仅1/3人口完成2剂疫苗接种。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP