法国抗疫 开放接种疫苗追加剂及加强戴口罩

（法新社巴黎25日电） 法国卫生部长维宏今天宣布，为反击新一波COVID-19疫情，本周末起将开放所有成年民众接种疫苗追加剂；且明年1月中旬开始，已接种追加剂才能让防疫通行证维持有效。

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法国近日COVID-19（2019冠状病毒疾病）单日新增确认人数飙升，昨天达到7个月来最高水准3万2591例。不过，医院重症患者人数仍维持在可应付的程度。

截至目前，法国仅65岁以上民众、医护人员或身体状况特别难以抵抗COVID-19病毒者，有资格接种疫苗追加剂。

维宏（Olivier Veran）表示，明年1月15日起，18岁以上民众必须出示疫苗追加剂接种证明，才能让持有的防疫通行证维持有效。在法国，若要进入餐厅、酒吧、健身房和其他一些公共场所，都必须出示这份通行证。

维宏指出，法国正在对抗的第5波疫情，比今年夏天的前一波疫情「更猛烈且更持久」。但现阶段他排除法国再度实施封锁措施或宵禁的可能性。

维宏说：「我们可以在不动用限制性最强的工具下度过这波疫情。」他指的是一些欧洲国家目前为了抵挡病毒扩散而采取的措施。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的政府打算利用的是其他方式，例如持续施压民众接种疫苗，以及加强戴口罩的规定。法国近几个月因疫苗覆盖率大增，已逐渐松绑口罩规定。

维宏今天宣布，明天起凡是进入密闭公共空间，包括持有防疫通行证才能进入的场所，都恢复必须戴口罩的规定。且地方政府也能规定部分户外活动须戴口罩，例如耶诞市集。（译者：张正芊）

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