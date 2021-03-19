法国抗第3波疫情 巴黎等地区有限度封锁

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（法新社巴黎18日电） 法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）今天宣布，为了对抗这波疫情，将对巴黎和其他几个地区进行为期一个月的有限封锁，但也坚称这些措施不会像过去一样严格。

卡斯特克斯表示，虽然这些地区中，非必要的商家将暂时歇业，也会限制民众从事户外活动，但学校将会维持开放，而民众到户外运动，最多可离家10公里。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今年到目前为止不愿实行全国性的封锁，但卡斯特克斯表示，巴黎及其他地区的疫情，让影响全国约1/3人口的区域性封锁措施难以避免。

卡斯特克斯表示，这是由于「第3波」2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让确诊人数增加，光在巴黎地区就有约1200人接受重症治疗。

受新措施影响的地方，还包括法国北部里尔市（Lille）所在的上法兰西大区（Hauts-de-France），以及滨海阿尔卑斯省（Alpes-Maritimes）、滨海塞纳省（Seine-Maritime）、北部的厄尔省（Eure）等地。

法国卫生部长维宏（Olivier Veran）表示，巴黎地区加护病房的住院人数，比去年11月第2波疫情时的人数还多，而目前医院的负荷已趋饱和。

© 2021 AFP