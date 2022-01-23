法国探险家独自横渡大西洋途中辞世

（法新社波尔多22日电） 法国探险家萨文（Jean-Jacques Savin）的支持团队表示，萨文日前在试图划船横越大西洋时辞世，享寿75岁。

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葡萄牙海巡单位昨天发现萨文的船只翻覆在葡萄牙外海亚速尔群岛（Azores），萨文团队表示，海巡单位派遣潜水员深入海中寻找，结果发现萨文人「在船舱内，已无生命迹象」。

这位干劲十足的铁人三项运动员1月1日从葡萄牙主岛南端出发，但他20日到21日连夜发出两个求救信号后，团队就没办法联络上他。

2019年萨文也曾搭乘为他量身订做的水桶型船艇独自横渡大西洋，那趟长达127天的冒险在脸书上吸引数以千计人追踪。

萨文希望再次前往加勒比海，这次想靠划1艘8公尺长1.7公尺宽的船只。

他的团队今天稍早表示，他们「非常担心」，「我们昨天（周五）零时34分就没听到他的消息了」，还说萨文发出「两个求救信号，告诉我们他『有大麻烦』」。

萨文的女儿在脸书贴文说，搜救行动「在法国、葡萄牙和美国海上搜救队合作下立即展开」。

萨文最后联络的位置是在非洲西北外海葡萄牙岛屿马迪拉（Madeira），当时他正在前往亚速尔群岛邦塔得加达（Ponta Delgada）途中。

1月1日启航后不久，萨文就因风况不佳必须更改路线，以致航程延长了900公里。

© 2022 AFP