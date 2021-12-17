法国控违反隐私规定 美国人脸辨识公司喊冤

（法新社巴黎16日电） 法国个资保护监管机构「资讯与自由全国委员会」（CNIL）下令，总部设在美国、已搜集全球100亿张图像的美国人脸辨识技术公司Clearview AI，停止搜集和使用法国境内民众的个资。

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资讯与自由全国委员会在今天公布的正式命令中强调，Clearview AI在社群媒体和网路上搜集可公开取得的脸部图像并无法律依据，违反欧盟的个资保护规定，也就是欧盟通用资料保护规则（GDPR）。

Clearview AI否认有违法之处。

Clearview AI执行长宦孙至（Hoan Ton-That）表示：「Clearview AI 在法国或欧盟他国境内并无营运地点，也没有任何客户，同时并未从事任何应接受欧盟通用资料保护规则管理的活动。」

但欧盟法律规定，欧盟通用资料保护规则的管理架构适用于追踪和处理欧盟各国网路用户个资的案件，即使供应商的位置并不在欧盟境内亦然。

欧盟法律规定，会员国公民有权要求从私人数据库中删除自己的个资。资讯与自由全国委员会表示，Clearview有两个月的时间来遵守委员会要求，否则可能面临制裁。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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