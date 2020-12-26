法国收到首批辉瑞疫苗 1将于老人看护中心先接种

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（法新社巴黎26日电） 根据法新社记者所见，法国首批美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病疫苗，今天早上已运抵首都巴黎外的市辖医院体系中央药局。

法国在通报逾6万2000起2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例后，预定明天开始对两间老人看护中心的住民进行疫苗接种，其他欧盟（EU）国家也定于明天开始施打疫苗。

巴黎公立医院集团（AP-HP）表示，一辆冷藏货车已运送大约1万9500剂疫苗，从比利时北部皮尔斯（Puurs）的辉瑞工厂载到巴黎。集团药局负责人余艾（Franck Huet）称此为这场疫情的「历史性」时刻。

这批疫苗在巴黎重新包装后，将运至巴黎郊区塞拉市（Sevran）一家医院的长照单位，以及送至法国东部第戎（Dijon）一家老人看护中心。

欧盟当局21日核准辉瑞及BioNTech共同研发的疫苗，法国卫生当局则在24日批准这支疫苗。

在英国发现的新变种病毒株据信传染力更强，法国昨天也通报首例。变种病毒株大肆传播之际，各国极其希望开始疫苗接种工作。

但法国要等到明年初，才会对7000家老人看护中心的住民及工作人员展开大规模疫苗接种工作。

© 2020 AFP