法国政府提供拉卡戴尔集团159亿贷款担保纾困

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（法新社巴黎3日电） 根据法国政府今天刊登的公报，受Covid-19情冲击的法国媒体出版暨机场车站零售商拉卡戴尔集团（Lagardere），已获政府提供4亿6500万欧元（约新台币159亿元）贷款担保纾困。

拉卡戴尔集团旗下事业包括出版商桦榭（Hachette）、机场和火车站连锁书报摊零售商Relay、「巴黎竞赛」（Paris Match）杂志、欧洲第一电台（Europe 1）和若干其他媒体平台。

2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情导致机场和车站旅客遽减，拉卡戴尔2020年第三季营收因此萎缩达38%。其中旅游零售业务营收继上半年腰斩55%后，第三季又大跌66%至3亿9300万欧元。

拉卡戴尔获得的这笔政府担保纾困贷款共有12家银行承贷，包括法国巴黎银行（BNP Paribas）、法国兴业银行（Societe Generale）和德国商业银行（Commerzbank）。

拉卡戴尔的两大股东威望迪集团（Vivendi）和避险基金公司安柏资本（Amber Capital）正尝试推动董事会改组，两方合计持有49%股份。拉卡戴尔执行长阿诺・拉卡戴尔（Arnaud Lagardere）至今挡住这两大股东要求召开特别股东会的呼声。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP