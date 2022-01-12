法国教师13日大罢工 抗议政府放宽学校防疫规定

（法新社巴黎11日电） 法国最大小学教师工会Snuipp-FSU今天表示，约3/4的法国教师不满政府修改学童COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检相关规定，13日将发动罢工抗议，恐迫使全法近半数小学停课。

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在Snuipp-FSU发动这场罢工抗议之前，法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）于10日晚间宣布，修改COVID-19潜在病例的筛检和隔离相关规定。

由于近来法国出现家长在药房和检验室外大排长龙，只为了让班上出现一起确诊病例的家中学童进行筛检，总理卡斯特克斯宣布，家长现在也可以利用家庭快筛试剂，检测家中学童是否可以返校上课。

然而，在高传染力的Omicron变异株快速传播下，学校教师表示，上课情况混乱，班级难以管理，尤其是很多家长仍无法替家中5岁以上的孩童预约接种疫苗。法国12月底才通过让5岁以上孩童接种疫苗。

Snuipp-FSU表示：「由于出缺勤情况不一，学生无法好好学习。混合在校和远距学习的方式难以实行。」Snuipp-FSU还强调，缺勤的老师无人替补。

工会还要求政府提供学校职员口罩，以及在教室内装设二氧化碳监测器，以检查教室是否通风。

Snuipp-FSU表示：「现行防疫规定非但不足以保护学生、职员或他们的家人，也让学校陷入一团混乱。」Snuipp-FSU表示，学校现在基本上已沦为「日托中心」。

法国教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）表示，政府将竭尽所能避免让学校停课，对家长带来大灾难，影响数以万计孩童的学习，尤其是来自低收入家庭的学童。

布朗凯11日表示：「我知道大家都疲乏，有很多不安，但你不能发动罢工，来抗议病毒。」

布朗凯表示，受到疫情爆发影响，截至10日为止，逾1万个班级被迫停课，约占全国总数2%。

© 2022 AFP