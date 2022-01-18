法国教长出国度假发布防疫规定引发反弹

（法新社巴黎18日电） 法国教育部长布朗凯今天面临要求他下台的声浪，因为外界发现他宣布对学生实施严格的防疫筛检规范时，人在西班牙的伊维萨岛度假。

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布朗凯（Jean-Michel Blanquer）是法国总统马克宏（Emmanuel Macron）政坛盟友，他2日接受「巴黎人报」（Parisien）视讯访问时，宣布这项严格的筛检与隔离规定，当时距离假期结束后学校恢复上课仅剩数小时。

巴黎人报并未明说布朗凯是在西班牙渡假胜地伊维萨（Ibiza）宣布上述防疫措施。由于防疫措施一变再变惹怒学校教职员，导致老师们上周发动大规模罢工。

布朗凯宣布的严格防疫新制，迫使数以千计的班级停课，并造成学生与家长在药房和检验所外大排长龙等待筛检。

学校抨击没有足够的代课老师取代染疫而缺席的教员，并且口罩与其他个人防疫用品也是捉襟见肘。

筛检规定一再更改令情况更混乱，以致数以万计的教师11日响应罢工。

新闻调查网站Mediapart于17日披露布朗凯的伊维萨岛之旅，令老师更是怒不可遏，扬言本周及下周继续罢工，并呼吁马克宏开除布朗凯。

法国绿党总统参选人雅朵（Yannick Jadot）在推特发文说：「这位部长没有跟老师与家长共同为恢复上课做准备，而是去沙滩玩引发了公关政变。如此轻蔑及不负责任令人无法接受。」

在上周老师罢工后，布朗凯承诺提供学校教职员500万个高等级FFP2防护口罩，并聘雇数以千计的代课老师与其他教职员，递补因染疫或接触染疫者而被迫隔离的教职员。

© 2022 AFP