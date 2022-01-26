法国新增确诊数破50万大关 创单日新高

（法新社巴黎25日电） 法国今天通报，过去24小时新增50万1635起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例，写下单日新高纪录，也是首度突破50万大关。

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在欧洲主要国家中，法国目前是单日确诊率最高的国家，过去一周平均每天新增超过36万人染疫。

官方数字显示，法国各地有超过3万人因感染COVID-19住院，创2020年11月以来新高；但住进加护病房的只有3700人出头，比前一波疫情高峰期间来得少。

一般认为，比起先前主流病毒株Delta，引发这一波疫情的Omicron变异株虽具高传染力，但危险性较低。

另外，法国通报过去24小时约有364人染疫病殁，迄今累计12万9489人不治。

以上统计，是法国24日实施新防疫措施后的最新数字。

目前法国民众要进入酒吧和餐厅、搭乘火车和飞机时，必须施打过COVID-19疫苗，而民众从事休闲娱乐、部分工作活动及长途旅行，单靠出示阴性检测证明已不再作数。

截至目前，法国有超过77%人口已完整接种两剂COVID-19疫苗。

一般认为，法国如何摆脱这波疫情，对4月总统大选选情至关重要；虽然总统马克宏（Emmanuel Macron）至今仍未宣布参选，但外界普遍预期他会出马争取连任。

尽管确诊病例如此高，总理卡斯特克斯（Jean Castex）仍于上周宣布，2月2日起将逐步解除防疫限制措施。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP