法国明年起 禁蛋鸡场屠宰小公鸡

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（法新社巴黎18日电） 鉴于蛋鸡养殖业者在鸡蛋孵化后多只保留母鸡，小公鸡则遭到绞碎或毒杀。法国农业部长今天表示，明年起将禁止以非人道方式屠宰小鸡，要求业者添购仪器好在公鸡破壳前将它消灭。

法国农业部长德诺曼第（Julien Denormandie）接受「巴黎人报」（Le Parisien）专访时表示，目前每年有5000万只小公鸡以绞碎或毒气方式遭到选择性宰杀，只有能孵蛋的小母鸡被保留下来。

多年来，这种作法被动保团体批为野蛮，抗议以这种手段残杀动物。

有鉴于此，德诺曼第表示，2022年将会是「终结法国绞碎和毒杀小公鸡的一年」，法国政府计划明年1月起禁止用绞碎或毒气方式屠宰小公鸡，且将于欧洲层级推动类似措施。

德诺曼第并透露，相关法令草案预计将在今年夏末提交。

他说：「法国会是全球第一个终结绞碎和毒杀小公鸡的国家，和德国同步。」德诺曼第又说，法德两国明天将在欧洲联盟（EU）农业部长理事会中尝试说服其他欧盟国禁止这种做法。

至于解决方法，德诺曼第表示，将要求养殖场在明年1月1日前配置或订购可在鸡蛋孵化时检测出小鸡性别的仪器。如此一来，便能在小公鸡破壳前将它消灭，减少痛苦。

法国政府也承诺将提列1000万欧元（约新台币3亿3000万元）预算，提供业者补助添购适当仪器。至于消费者方面，这项新政将会让6颗装每盒鸡蛋的价格增加约1欧分（约新台币0.3元）。

德诺曼第表示：「从仪器订购量来看，这项政策的反应热烈。明年第一季结束时，法国2/3业者将已安装。」

目前法国解决问题的方法是让小公鸡「提早」被消灭，有些实验室则正在考虑其他选项。例如有德国科学家正在研究更早在孵化期辨认出小鸡性别的方式，好让小公鸡停止孵化并转为食用鸡蛋。

© 2021 AFP