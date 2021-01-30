法国暂不3度封锁 禁欧盟以外旅客非必要入境

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（法新社巴黎29日电） 法国总理卡斯特克斯今天表示，将对所有来自非欧盟国家的旅客关闭边界，除非有必要入境；另一方面，他并未如同外界普遍预期般地宣布实施第3次全国防疫封锁。

这项入境禁令将自本月31日生效，以限制外来的2019冠状病毒疾病（COVID－19）新变种病毒在法国继续传播。

卡斯特克斯（Jean Castex）开完卫生防务会议之后表示，他暂不宣布实施新一波全国封锁，至于稍后是否采取新限制措施，「将取决于未来几天的情况」。

他表示，31日之后，只有在必要情况下，才能获准往返非欧盟国家；而所有从欧盟国家抵法的旅客，都必须出具核酸检测（PCR）阴性报告，但不包括跨国劳工。

这项规定原本只对海空运旅客实施，现在也将适用于陆运入境旅客。

为了减少新增病例，卡斯特克斯表示，大型购物中心将自31日起关闭，但贩售食物的商场不在此限；此外，现行晚间6时开始的宵禁，也会加强执法。

他说：「（政府）会动员更多警员和宪兵稽查违反宵禁、暗中举办派对及餐厅违法营业等情事。」

尽管餐厅和酒吧必须关闭，但学校和商店依然开放，法国已比某些欧洲邻国的限制宽松。

然而法国政府也了解，民众日益厌倦封锁措施，也对实施第3次封锁的可能性感到惊慌。

总统马克宏（Emmanuel Macron）表示：「封锁是合理考量…（但）我们也都知道，这会对各方面造成重大冲击。」

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，法国迄今累计逾220万起确诊病例、超过7万5000人病故。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2021 AFP