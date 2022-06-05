法国暴风雨酿一死 大冰雹袭葡萄园

（法新社巴黎4日电） 法国多数地区今天遭受风暴袭击，造成一名妇女丧生，有些葡萄园区受灾严重，也迫使3万名露营幼童军往安全处所避难。

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法新社报导，法国北部卢恩市（Rouen）市长办公室公布，境内因暴风雨引发暴洪，一名妇女受困汽车底下丧生。

西南部朗德（Landes）和热尔（Gers）地区，地方官员和农民表示，当地下起比高球还大的冰雹，雅马邑（Armagnac）葡萄园区有部分遭受波及。

热尔农业部门主管马拉柏德（Bernard Malabirade）表示，雹暴已影响了数万公顷土地。

西南部朗德地区，葡萄酒种植业者拉卡维（Nelly Lacave）告诉法新社说：「葡萄园什么都没了，我们农舍屋顶被风暴吹得坑抗洞洞…父亲高龄已近70岁，都说从来没见过这般景象。」

当地电力公司今天晚间表示，法国各地约有5000户住宅断电。

在法国中部罗亚尔与谢尔省（Loir-et-Cher），3万名童子军在五旬节（Pentecost）假期举行的露营活动也受影响，这群8至12岁的孩子们紧急躲避风暴，还有许多人在地方官员协助下在当地城堡中避难。

气象局并警告，接下来还会出现更多风暴，从法国西南一路往北部和东部移动。

反观地中海岛屿科西嘉（Corsica）则写下历来6月份最高温纪录。岛上最北的科西嘉角（Cap Corse）出现摄氏37.4度高温。（译者：纪锦玲）

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