法国松绑防疫限制 咖啡餐点可内用

广告 继续浏览后续

（法新社9日电） 随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情缓解，民众接种疫苗增加，法国进一步松绑防疫限制措施，将宵禁时间延后，数月来民众今天首次可以内用咖啡和餐点，进健身房里运动。

对于来自欧洲联盟（EU）国家旅客的防疫相关规定也松绑，艺文场所则将随着法国夏季月份阶段性开放措施逐步放宽限制。

对于某些人来说，能够重新享受生活中的小确幸，令人开心。

任职运输业的莫拉韦（Hammou Mraoui）在巴黎近郊默东（Meudon）酒吧内喝着咖啡说：「内用咖啡是种享受。正常生活也慢慢回来了。」

酒吧老板葛德（Christophe Guedes）说：「听到客人说『咖啡内用，谢谢』，突然有种奇怪的感觉，但也令人如释重负。」

法国今天也将夜间宵禁开始时间，由之前的9时延后至11时，一切若依计画顺利进行，宵禁将在6月30日完全解除。

宵禁时间延后，观众也可入场享受法国网球公开赛夜间赛事的观赛乐趣，而不用像之前一样9点一到就得被请出去。

咖啡馆和餐厅最多可以6人一桌，健身房也可以重新开放。

健身爱好者很开心终于可以去运动。早上8点就到位于巴黎市中心健身房报到的默斯寇索（Stephanie Moscoso）开心地说：「我超级有动力，今天早上按掉闹钟，时间还很早，旭日东升，我对自己说，这是新生活的开始。」

© 2021 AFP