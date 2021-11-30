法国查企业疑从新疆强迫劳动获利 Zara扩店遭禁

（法新社波尔多29日电） 法国官员今天表示，由于当局正在调查时装集团Inditex是否从中国新疆维吾尔人被迫劳动一事中获利，集团旗下快时尚品牌飒拉（Zara）在法国一间店面欲扩大面积一事受阻。

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Zara的法国公司（Zara France）欲将南部城市波尔多（Bordeaux）市中心一间分店面积扩大一倍，但负责检视该计画的区域委员会11月9日表决反对。

法国当局正在调查西班牙企业Inditex是否透过中国供应商从维吾尔人强迫劳动中获利，区域委员会成员援引这项调查，表决反对Zara扩大分店面积。

身为该委员会民选官员之一的贾尼艾（Alain Garnier）说：「这是我们做出的政治决定。」

贾尼艾强调：「我们想要藉由阻止对供应商管理不周的店铺扩大面积，传达强而有力的讯息。」

法国地方法官今年6月开始对人权团体的指控展开调查，人权团体指称包括Zara母公司Inditex在内的4间时尚企业从维吾尔人强迫劳动中获利。

消息人士告诉路透社，法国检方的调查对象包括Inditex集团、日本快时尚品牌优衣库的法国公司（Uniqlo France）、法国SMCP公司，及美国运动鞋品牌SKECHERS。

人权团体认为，至少有100万名维吾尔人和其他穆斯林少数族群被关押在新疆的拘留营里，中国遭控在此强迫女性绝育，并施行强迫劳动。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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